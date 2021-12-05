Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı

Türk halkı ülke gelirinin Türkiye'ye aktığını düşünüyor. OECD’nin son raporuna göre halkı ülkenin gelirinin en zengin yüzde 10’a aktığını en çok düşünen ülke Türkiye.

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Türkiye, milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede.

Sözcü'nün haberine göre Türk vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.

OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor. Ülkesinde gelirin yüzde 10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise yüzde 38'le Danimarka halkı.

Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.