BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  GÜNCEL

Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı

Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı

Türk halkı ülke gelirinin Türkiye'ye aktığını düşünüyor. OECD’nin son raporuna göre halkı ülkenin gelirinin en zengin yüzde 10’a aktığını en çok düşünen ülke Türkiye.

Abone ol

Türkiye, milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede.

Sözcü'nün haberine göre Türk vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.

OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor. Ülkesinde gelirin yüzde 10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise yüzde 38'le Danimarka halkı.

Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şenay Gürler kaç yaşında Semih Saygıner ile evli mi?
Şenay Gürler kaç yaşında Semih Saygıner ile evli mi?
Ekmeğe hem zam hem sahtecilik! Vatandaş isyan etti
Ekmeğe hem zam hem sahtecilik! Vatandaş isyan etti
Büyükçekmece Gölü kenarında kadın cesedi bulundu baba gözyaşlarına boğuldu
Büyükçekmece Gölü kenarında kadın cesedi bulundu baba gözyaşlarına boğuldu
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim günü Feyzioğlu, Sağkan yarışıyor
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim günü Feyzioğlu, Sağkan yarışıyor
Yılbaşı için çam ağaçlarını kesenlere sıkı denetim
Yılbaşı için çam ağaçlarını kesenlere sıkı denetim
Koronavirüste yılbaşı paniği! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Koronavirüste yılbaşı paniği! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Semih Saygıner kimdir aslen nereli kaç yaşında evli mi?
Semih Saygıner kimdir aslen nereli kaç yaşında evli mi?
Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu o anlar görüntülendi
Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu o anlar görüntülendi