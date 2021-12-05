BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Yeni bir parti daha yolda

Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Yeni bir parti daha yolda

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, görevden alınan HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu yazdı.

Abone ol

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yeni bir siyasi hareketi kurmak için kolları sıvadı.

HDP’den henüz istifa etmeyen Ayhan Bilgen’in, sessiz, kararsız kitleleri içine alacak bir parti kurma çalışması içinde. 

Son dönemde partisi HDP'ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bilgen, yeni oluşumu Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e anlattı.

Öztürk, "Yeni bir parti daha yolda" başlıklı yazısında Bilgen'in açıklamalarına yer verdi.

Bilgen, “Daha çok demokrasi ve sosyal adalet ortak paydasında ekonomik sorunlarla özgürlüklere dair talepleri eşit yurttaşlık zemininde çözebilecek bir siyasal platformun inşası için arama toplantıları ve görüşmeler yapıyoruz. Bunun bir siyasal partiye dönüşmesi toplumun göstereceği ilgi ve bu tıkanmayı gören çevrelerin cesaretiyle sağlanabilir." dedi.

Öztürk'e konuşan Bilgen “Sessiz çoğunluğu anlamaya çalışmamız gerekir. Her şeyi bilen, buyurgan bir dil ve tarzla siyaset yapanlar, başta gençler olmak üzere siyasete mesafeli duran bu kitleyle de iletişim kuramazlar. Bu kitlenin kaygılarını, öfkelerini, beklentilerini anlayamazsak onların ülkemizin geleceğine doğru yerden katkı sunmalarını da sağlayamayız. Bu kitle, elbette farklı aidiyetlere ama bildiğimiz klasik kimlik tariflerine ve kalıplarına sığmayan bir sosyolojiye sahip. Siyaset dilimizi, tarzımızı yeniden yapılandıracağız. Ama alışkanlıklarımız, ezberlerimiz, kolaya kaçma ısrarımız onları anlamaya zahmet etmeden bir hamaset siyasetini önümüze koyuyor.” değerlendirmesini yaptı. 

"Bugün HDP, hem iktidar hem muhalefet için siyasetin, siyasal çözümün önünü açabilecek potansiyele sahip ama gerekli hamleyi yapamıyor"

Bilgen şu ifadeleri kullandı: 

“Bugün HDP, hem iktidar hem muhalefet için siyasetin, siyasal çözümün önünü açabilecek potansiyele sahip ama gerekli hamleyi yapamıyor. Kapatma davası gibi süreçler de sağlıklı ve cesur tartışma yapma olanağını daraltıyor. İçe kapanan ve korumacı refleks ise bu açılımı zorlaştırıyor.

HDP kurulduğunda Türkiye'nin bütünlüğü içinde ve silaha yer bırakmayacak demokratikleşme iddiasıyla yola çıkmıştı. 7 Haziran 2015 seçiminde toplum bu çıkışa destek vererek bir kredi açmıştı. Bu kredinin daha cesur ve yeni hamlelerle desteklenmesi için hepimizin risk alması gerekir. Türkiye toplumunun güvenlik hassasiyeti, bölünme korkusu ve çatışmalı süreçten kaynaklı tepkisini anlayan bir dil kurma ve toplumsal güven inşa etme sorumluluğu siyasette anahtar rol oynayabilir.”

"HDP'nin yapması gereken öncelikle kendi tabanı dışındaki kitlelerle sağlıklı bir diyalog kurmayı öncelemeli"

“HDP'nin yapması gereken öncelikle kendi tabanı dışındaki kitlelerle sağlıklı bir diyalog kurmayı öncelemelidir. HDP'nin dışlanmasına karşı tek demokratik mekanizma toplumsal öznelerdir. Partiler arasındaki rekabet bunu zorlaştırabilir. Ama toplumsal hassasiyetler üzerine bir dil inşa edilebilirse  ülkeyi kim yönetirse yönetsin HDP'nin normalleşme sürecine katkı yapmasının önü açılır. Bugün sadece iktidar bloğunun değil Millet İttifakı'nın da; HDP ile açık bir pozisyon tarifi yapamıyor olması elbette sadece faturası HDP'ye kesilecek bir durum olmamakla birlikte, bunun çaresini arama ve bulma sorumluluğu doğal olarak HDP'nin omzundaki en önemli yüktür”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü
Foto Galeri Kırıkkale'de feci olay: İntihara teşebbüs eden baba yanlışlıkla 12 yaşındaki kızını öldürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
Fransa'da merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu
Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı
Türk halkı ülke gelirinin zenginlerine gittiğini düşünüyor OECD raporuna yansıdı
Ekmeğe hem zam hem sahtecilik! Vatandaş isyan etti
Ekmeğe hem zam hem sahtecilik! Vatandaş isyan etti
Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası
Yolcuya "gel sen sür" diyen taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim günü Feyzioğlu, Sağkan yarışıyor
Türkiye Barolar Birliği'nde seçim günü Feyzioğlu, Sağkan yarışıyor
Semih Saygıner evli mi oyuncu Şenay Gürler ile evlendi mi?
Semih Saygıner evli mi oyuncu Şenay Gürler ile evlendi mi?
Yılbaşı için çam ağaçlarını kesenlere sıkı denetim
Yılbaşı için çam ağaçlarını kesenlere sıkı denetim
Koronavirüste yılbaşı paniği! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Koronavirüste yılbaşı paniği! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi