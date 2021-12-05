Milli piyango çeyrek bilet kaç para 2022 MP biletleri fiyatı

Aralık ayının başlaması ile birlikte 2022 yılı için geri sayım başladı. 2022'ye milyoner olarak girmek isteyen birçok vatandaş milli piyango fiyatlarını merak ediyor. Peki 2022 milli piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç para oldu? Milli Piyango Yılbaşı biletleri millipiyangoonline.com internet sitesinden ve bilet bayilerinden alınabilir.

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2022 yılına girmeye sayılı günler kala birçok vatandaş umutlarını bu yıl da milli piyangoya bağladı. 2022 yılında büyük ikramiye 120 milyon lira olacak. Peki 2022 yılında milli piyango bileti, çeyrek, yarım ve tam bilet kaç para olacak? Yılbaşı biletleri millipiyangoonline.com internet sitesinden ve bilet bayilerinden alınabilir.

Her yıl başı Milli Piyango özel çekilişi gerçekleşiyor. 2022 yılında yılbaşı bileti almayı düşünenler ikramiyenin açıklanması ile adeta şok oldu. 2022 yılbaşı ikramiyesi dudak uçuklattı. Milli Piyango yılbaşı çekişinde büyük ikramiyenin 120 milyon lira olduğu açıklandı. Yeni yılda bilet almak isteyenler ise bilet fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Tam bilet fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşların bu sene de çeyrek ve yarım biletleri tercih etmesi bekleniyor.

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı 60 TL olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet almak isteyenler 120 TL'yi gözden çıkaracak.

Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet ne kadar?

Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı ise 30 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı bileti nerden alınır?

Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyenin 120 milyon TL olduğu açıklandı.

Milli Piyango nedir?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.