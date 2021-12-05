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Mehmet Barlas bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı: Vatandaş büyümeye değil kendine bakar

Mehmet Barlas bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı: Vatandaş büyümeye değil kendine bakar

Sık sık ekonomik sıkıntılar için yazdığı yazılarda muhalifleri de eleştiren gazeteci Mehmet Barlas bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık büyümeyi ve yatırımları örnek göstermesini eleştirerek, vatandaşın kendi ekonomisine baktığını söyledi.

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Sabah başyazarı  Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik kriz için uyarıda bulundu.

Barlas, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siyasetin acı gerçeği olan enflasyon, şu anda AK Parti iktidarının en büyük sorunudur. Kimse şimdi devasa hizmetlere, yollara, köprülere, geçitlere, hızlı trenlere ve yenilenen altyapıya bakmıyor. Bunlar sanki hep varmış gibi algılanıyor" dedi.

"Vatandaş 'Hayat ne zaman ucuzlayacak?' diye sorguluyor"

Barlas yazısının devamında Erdoğan'a uyarılarını sürerek, "Yapılan hizmetlerin hepsi bir anda unutuluyor. Geniş kitleler, 20 yılda yapılan devasa hizmetleri en azından bugün için çok önemsemiyor. Bütün dikkatini, 'Hayat ne zaman ucuzlayacak?' sorusuna yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin en büyük sorunu ihracattır' diyor ama sokaktaki vatandaş, ihracat rakamları, ekonomik politikalar, cari açık, yatırım, büyümeden ziyade son tahlilde kendi ekonomisine bakar" ifadesini kullandı. 

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