Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2021 kaç paradan başlıyor?

2021'i geride bırakmaya 2022'i karşılamaya az bir zaman kaldı. Bu sene vatandaşların bazıları koronavirüs nedeniyle yılbaşına evinde girecek. Bu sene de yılbaşı soflarının vazgeçilmezi hindi olacak. Peki yılbaşı hindisi kaç paradan başlıyor, nereden alınır?Abone ol
Yılbaşı çin geri sayım başladı, yılbaşı hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Bu sene yılbaşı çoşkusunu birçok vatandaş evinde ailesi ve sevdikleri ile yaşayacak. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi ise yine hindi olacak. Peki hindiler bu sene kaç para, yılbaşı hindisi fiyatı kaç paradan başlıyor?
2021 hindi fiyatları kaç paradan başlayacak: Şanlıurfa’da, geçen yıl 250 TL olan bir hindinin fiyatı, 2022 yılına günler kala 300 TL'yi geçti. Hindi etinin kilosu ise 45-50 TL seviyelerine ulaştı.
Hindi alırken nelere dikkat edilmeli: Hayrabolu’daki çiftliğinde yıllardır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirterek, sarı ise yağ bağlamışsa iyiliğinin oradan anlaşılabileceğini söyledi.
Kanatlarının altında sarılık olmayan hindinin yağ yapmadığı bilgisini paylaşan Çetin, hindinin yağlı olduğunda daha çok lezzetli ve besili olduğunu belirtti.
Hindi etinin sarı olması gerektiğini, tüy olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, kazık tüyünün olmaması gerektiğini vurguladı.
Hindi dolma tarifi: Hindi marine malzemeleriyle 24 saat marinede bekletilir. Krema, galeta unu, ince dilimlenmiş havuç, yumurta, soğan, pırasa, kekik ve fırınlanmış kestane karışımından harç yapılır ve hindinin içine güzelce doldurulur. 180 derece fırında nar gibi kızarana dek hindi pişirilir. İçinin pişmesi adına üzeri kapatılıp yeniden pişirme işlemi devam edilir. Hindi fırınlanırken altı, sebze ve soğanla beslenir, 2 bardak su ilave edilir.
Kızınca şayet hâlâ pişmemişse üstünü aliminyum folyoyla kapatın ve yeniden fırına koyun. Etrafı fırınlanmış kestane, taze soğan, kekik ve biberiyeyle süsleyin. Yanındaki sebze hazırlanırken iri doğranmış karışık sebzeler kıtır kalana kadar suda haşlayın. Ardından tereyağında soteleyin. Hazırlanan sebzeler ve iç pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.