Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2021 kaç paradan başlıyor?

2021'i geride bırakmaya 2022'i karşılamaya az bir zaman kaldı. Bu sene vatandaşların bazıları koronavirüs nedeniyle yılbaşına evinde girecek. Bu sene de yılbaşı soflarının vazgeçilmezi hindi olacak. Peki yılbaşı hindisi kaç paradan başlıyor, nereden alınır?

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Yılbaşı çin geri sayım başladı, yılbaşı hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Bu sene yılbaşı çoşkusunu birçok vatandaş evinde ailesi ve sevdikleri ile yaşayacak. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi ise yine hindi olacak. Peki hindiler bu sene kaç para, yılbaşı hindisi fiyatı kaç paradan başlıyor?

2021 hindi fiyatları kaç paradan başlayacak: Şanlıurfa’da, geçen yıl 250 TL olan bir hindinin fiyatı, 2022 yılına günler kala 300 TL'yi geçti. Hindi etinin kilosu ise 45-50 TL seviyelerine ulaştı.



Hindi alırken nelere dikkat edilmeli: Hayrabolu’daki çiftliğinde yıllardır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirterek, sarı ise yağ bağlamışsa iyiliğinin oradan anlaşılabileceğini söyledi.

Kanatlarının altında sarılık olmayan hindinin yağ yapmadığı bilgisini paylaşan Çetin, hindinin yağlı olduğunda daha çok lezzetli ve besili olduğunu belirtti.

Hindi etinin sarı olması gerektiğini, tüy olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, kazık tüyünün olmaması gerektiğini vurguladı.

Hindi dolma tarifi: Hin­di ma­ri­ne mal­ze­me­le­riy­le 24 saat ma­ri­nede bek­le­ti­lir. Kre­ma, ga­le­ta unu, in­ce di­lim­len­miş havuç, yu­mur­ta, so­ğan, pı­ra­sa, ke­kik ve fı­rın­lan­mış kes­ta­ne ka­rı­şı­mın­dan harç ya­pı­lır ve hin­di­nin içine güzelce dol­du­ru­lur. 180 de­re­ce fı­rın­da nar gi­bi kı­za­ra­na dek hindi pi­şi­ri­lir. İçi­nin piş­me­si adına üze­ri ka­pa­tı­lıp yeniden pi­şir­me­ işlemi de­vam edi­lir. Hin­di fı­rın­la­nır­ken altı, seb­ze ve so­ğanla bes­le­nir, 2 bar­dak su ilave edilir.

Kızınca şayet hâlâ piş­me­miş­se üstünü ali­min­yum fol­yoyla kapatın ve yeniden fırına koyun. Et­ra­fı fı­rın­lan­mış kes­ta­ne, ta­ze soğan, kekik ve biberiyeyle süsleyin. Ya­nın­da­ki seb­ze ha­zır­la­nır­ken iri doğ­ran­mış ka­rı­şık seb­ze­ler kı­tır kalana kadar su­da haşlayın. Ardından te­re­ya­ğın­da soteleyin. Ha­zır­la­nan seb­ze­ler ve iç pi­lav ile birlikte ser­vis edebilirsiniz.