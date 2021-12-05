BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

'Bay Gol' lakaplı Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
'Bay Gol' lakaplı Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti.

Abone ol

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu formaları giyen eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdman Yurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Milli Takım formasını terletti.

Osman Arpacıoğlu anısına bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımı 2022'de yapılacak mı? Bekçi alım şartları yaş sınırı
Bekçi alımı 2022'de yapılacak mı? Bekçi alım şartları yaş sınırı
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
Bakan Özer müjdeyi duyurdu: Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
Bakan Özer müjdeyi duyurdu: Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2021 kaç paradan başlıyor?
Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2021 kaç paradan başlıyor?
Abdurrahman Dilipak Hz. Ömer'i örnek göstererek uyardı: Müslümanım diyenlerin...
Abdurrahman Dilipak Hz. Ömer'i örnek göstererek uyardı: Müslümanım diyenlerin...
Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Milli Piyango bilet fiyatları 2022 çeyrek-yarım-tam kaç para oldu?
Milli Piyango bilet fiyatları 2022 çeyrek-yarım-tam kaç para oldu?
Yarın ayçiçek yağına büyük zam geliyor! Listeler yayınlandı
Yarın ayçiçek yağına büyük zam geliyor! Listeler yayınlandı
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı öldürüldü
Alman medyasının operasyonel Çerkes haberlerine İlber Ortaylı'dan tepki
Alman medyasının operasyonel Çerkes haberlerine İlber Ortaylı'dan tepki