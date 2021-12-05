İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın 'golcü' performanslarını övdü

İtalyan spor basını, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın dün akşamki maçlarda takımlarına yaptığı katkıyı övdü.

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Ligin 16. haftasında dün akşam Atalanta’nın deplasmanda Napoli’yi 3-2 yenmesiyle, Milano takımları Milan ve Inter’in zirveyi ele geçirmesi İtalyan spor basınında geniş yer buldu.

Inter'in Roma’yı 3-0 yendiği maçta ilk golü kornerden atan ve takımının 2. golünde de asist yapan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'nın Napoli'yi geriden gelip 3-2 yendiği müsabakada, Atalanta'ya beraberlik golünü kazandıran Merih Demiral'ın performansları da ayrıca değerlendirildi.

La Gazzetta dello Sport, Roma maçında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'na maç değerlendirmesinde, 8 puanla en yüksek puanı verip, mavi-siyahlı takımın "en iyisi" seçti.

Gazetenin haberinde Çalhanoğlu'nun deneyimi, dinamizmi ve kalitesiyle Inter'e katkı verdiği belirtilerek, "Son 5 maçta 4 gol ve dün 1 asist daha. Ama onun önemi sayıların çok ötesinde." yorumu yapıldı.

Çalhanoğlu ve Brozovic'in Inter'de takımı yönetme de ustalaştığı da ifade edildi.

Corriere dello Sport gazetesi de "Türk oyuncu başrolde. Sadece son 5 maçta 4 gol 2 asist" başlığıyla Hakan Çalhanoğlu'nun son haftalarda yükselen form grafiğine ve 6 gole doğrudan katkı verdiğine dikkati çekti.

Gazete, dün müsabakada Hakan Çalhanoğlu'nun "klasını gösterip, şov yaptığını" yazdı. Gazete, Inter'de "maçın en iyisi" seçtiği milli oyuncua 7,5 puan verdi.

Gazetede, Çalhanoğlu için "Hiç bu kadar istikrarlı ve tehlikeli görülmemişti. Sahanın her yerinde. Inter için çok büyük transfer. Inzaghi, onun değerini daha da artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport da köşe vuruşundan gol atan Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda söylediği "(Kornerden gol atmayı) Bunu her zaman deniyorum" sözlerine yer verirken, milli futbolcunun "Mükemmel bir maç" çıkardığını kaydetti.

Gazete, Çalhanoğlu'na "8" ile en yüksek puanı verip, Inter'de "maçın adamı" olduğunu belirtti.

Merih Demiral'ın performansı

La Gazzetta dello Sport, Napoli-Atalanta mücadelesinde, Merih Demiral'ın Napoli’nin 2. golünü atan Dries Mertens'i kaçırdığını ancak milli oyuncunun "bir hücumcu gibi" maça yeniden eşitliği getiren gole imzasını koyduğunu belirtti.

Gazete, Demiral'a 6,5 puan verdi.

Corriere dello Sport’un Atalanta-Napoli maç haberinde de Atalanta'da Rafael Toloi ve Merih Demiral'ın performanslarıyla devleştiği ifade edildi.

Demiral'ın Napolili Mertens'i skoru 2-1'e getiren golünde, Belçikalı oyuncuya yetişemediğini buna karşılık; "eski bir kanat oyuncusu" gibi sağdan defans arkasına sızıp skoru 2-2'ye getiren golü attığı belirtildi. Gazete, Demiral'a 7 puanla en yüksek notlardan birini verdi.

Tuttosport gazetesi de Merih Demiral'ın Mertens'i kaçırması neticesinde takımının geriye düşmesine yol açtığını ancak bunu "adeta bir forvet" gibi attığı beraberlik golüyle telafi etmesini bildiğini yazdı ve Demiral'a 6,5 puan verdi.