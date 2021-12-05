BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan Refahiye sallandı AFAD'dan açıklama

Erzincan Refahiye sallandı AFAD'dan açıklama

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13. 20’de merkez üssü Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yerin 6.85 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde vatandaşlar tarafından hissedildi. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Gürleyik olarak belirterek büyüklüğünün 3.2, derinliğinin 6.9 kilometre olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de öldürülen 9 terörist çok sayıda eyleme katılmış
Tunceli'de öldürülen 9 terörist çok sayıda eyleme katılmış
Yılbaşı resmi tatil mi 2022 1 Ocak hangi gün okul var mı?
Yılbaşı resmi tatil mi 2022 1 Ocak hangi gün okul var mı?
Papa Francis'e 'kafir' diye bağıran Ortodoks rahip gözaltına alındı
Papa Francis'e 'kafir' diye bağıran Ortodoks rahip gözaltına alındı
‘Dev, müthiş, şahane, efsane’ araştırması! Bakanlık harekete geçti
‘Dev, müthiş, şahane, efsane’ araştırması! Bakanlık harekete geçti
'Bay Gol' lakaplı Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti
'Bay Gol' lakaplı Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti
Bekçi alımı 2022'de yapılacak mı? Bekçi alım şartları yaş sınırı
Bekçi alımı 2022'de yapılacak mı? Bekçi alım şartları yaş sınırı
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçiş belgelerinde rekor kırıldığını duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçiş belgelerinde rekor kırıldığını duyurdu
Bakan Özer müjdeyi duyurdu: Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
Bakan Özer müjdeyi duyurdu: Bursa'da meslek liseleri Covid-19 antijen test kiti üretti
Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2021 kaç paradan başlıyor?
Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2021 kaç paradan başlıyor?