İBB verileri paylaştı İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 50, kiralar yüzde 70 yükseldi

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da yaşam maliyetlerine ilişkin güncel verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 oranında arttı. Şehirde konut kiraları ise yüzde 71,43 oranında artış gösterdi.

Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.

İPA, yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatları 3000 noktadan topladı. Araştırma için ürün ağırlıkları İstanbul İstatistik Ofisinin 2020’de 1600 hane ile gerçekleştirdiği yaşam maliyeti araştırmasından alındı.

Fiyatlardaki artış oranları

İPA’nın derlediği verilere göre fiyatlardaki artış oranları şöyle:

Ayçiçek yağı: Yüzde 137,59

Buğday unu: Yüzde 109,14

LPG: Yüzde 102,72

Tuvalet kağıdı: Yüzde 90,75

Toz şeker: Yüzde 90,71

Nohut: Yüzde 75,15

Çamaşır suyu: Yüzde 75

Yumurta: Yüzde 40,21

Et-Kıyma: Yüzde 38,58

Benzin: Yüzde 37,25

Ekmek: Yüzde 35,14

Enflasyonda önlenemeyen artış

Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı anlamına gelen enflasyon, faiz kararlarının ardından gelen döviz kurlarındaki yeni rekorlar ile tekrar artmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık yüzde 3,51, yıllık da yüzde 21,31 olarak açıkladığı ve ekonomistlerin gerçeği yansıtmadığını söylediği enflasyona karşılık Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık yüzde 9,9, yıllık da yüzde 58,65 enflasyon açıklamıştı.

TÜİK’in verilerine göre, Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ENAG’a göre aylık artışın en fazla yaşandığı grup 21,11 ile “eğlence ve kültür” kalemi oldu. En az aylık artış yüzde 1,38 ile “haberleşme” oldu.

Verilerle ilgili olarak ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Faiz düştü, enflasyon arttı. Enflasyon kontrol edilemez bir orana gidiyor” yorumunu yapmıştı.