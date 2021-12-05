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Et fiyatları zirvede TÜİK verilerine göre makas daraldı

Et fiyatları zirvede TÜİK verilerine göre makas daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinde et ve tavuk fiyatlarındaki artış da dikkat çekti.

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Beyaz etteki yüksek artış nedeniyle kırmızı et ve beyaz et arasındaki makas iyice kapanırken, kuzu eti ve dana etinin yanında, sakatat, sucuk, sosis gibi işlenmiş ürünler de son hızda artmaya devam ediyor.

TÜİK verilerine göre dana eti kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4, kuzu eti yüzde 14,2, sakatat yüzde 24,2, sucuk yüzde 37,3, sosis yüzde 43,3, salam yüzde 41,3 zamlandı. Hayvansal ürünlerdeki zam şampiyonu ise kasımda tavuk oldu. Tavuk etinin fiyatı önceki yılın aynı dönemine göre, 57,3 arttı.

TÜİK verilerine göre ortalama dana eti fiyatları 68,3 TL olurken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre marketlerde satılan dana etinin ortalama fiyatı 76,63 oldu. Kuzu eti fiyatı ise TÜİK’e göre ortalama 73 TL, TZOB’a göre 97,40 oldu.

Et fiyatlarındaki artışın en önemli sebebi ise girdi maliyetlerindeki artış.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ et fiyatlarındaki artışı, “2 yıl önce 1 liraya alınan yem şimdi 3-4 lira ise, bu da kaçınılmaz bir şekilde et fiyatlarına yansıyacak. Kesilen hayvanının yerine hayvan konamayacak, et krizi yaşanması ile muhatap olacağız” sözleri ile değerlendirmişti.

Sonuncusu Eylül 2021’de TÜİK tarafından yayımlanan tarımsal girdi fiyat endeksine göre, hayvancılıkta kullanılan girdilerin maliyetlerinde önemli bir artış meydana geldi.

Buna göre, eylülde hayvan yemi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 artarken yüzde 16,2 arttı. TÜİK’in Kasım 2021 tüketici fiyatları sepetinde yer alan verilere göre ise veteriner harcamaları Kasım’da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artış gösterdi.

Kasım’daki kur krizinin etkileri ile birlikte girdi maliyetlerinin daha da artması gündeme gelecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin kasım ayı verilerine göre, son bir yılda mazot fiyatı yüzde 38, besi yemi yüzde 51,4, süt yemi yüzde 60, elektrik fiyatları ise yüzde 56 oranında arttı.

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