BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  GÜNCEL

Türkiye Barolar Birliği'nde seçim günü Feyzioğlu, Sağkan yarışıyor

Türkiye Barolar Birliği'nde seçim günü Feyzioğlu, Sağkan yarışıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, ikinci günde başkanlık seçimiyle devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapıldı. Delegeler oy kullandı.

Abone ol

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılıyor.

348 delegenin oy kullanacağı seçimde sabah saat 09:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17:00’ye kadar sürecek. Genel Kurul salonuna oy verme işlemi için 3 sandık ve kabin kuruldu.

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Erinç Sağkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan yarışıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Semih Saygıner evli mi oyuncu Şenay Gürler ile evlendi mi?
Semih Saygıner evli mi oyuncu Şenay Gürler ile evlendi mi?
HDP'li Ayhan Bilgen yeni parti kurmak için harekete geçti
HDP'li Ayhan Bilgen yeni parti kurmak için harekete geçti
Koronavirüste yılbaşı paniği! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Koronavirüste yılbaşı paniği! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
Şair ve yazar Mustafa Yazgan vefat etti
Semih Saygıner kimdir aslen nereli kaç yaşında evli mi?
Semih Saygıner kimdir aslen nereli kaç yaşında evli mi?
Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu o anlar görüntülendi
Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu o anlar görüntülendi
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan İETT'ye tavsiye: Havantepe otobüsü ücretsiz olsun
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan İETT'ye tavsiye: Havantepe otobüsü ücretsiz olsun
Üsküdar Belediyesinden üniversite öğrencilerine doğal gaz faturası desteği
Üsküdar Belediyesinden üniversite öğrencilerine doğal gaz faturası desteği
Omicron’un mutasyon hızında fare şüphesi!
Omicron’un mutasyon hızında fare şüphesi!
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklama: Espri yaptım
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklama: Espri yaptım