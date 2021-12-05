ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında dehşete düşüren detaylar

ABD Michigan'da 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı lise saldırısında ortaya çıkan ayrıntılar herkesi dehşete düşürdü. 15 yaşındaki zanlıya silahı Noel hediyesi olarak babasının aldığı ve saldırıdan saatler önce de gencin, "Hayatım anlamsız, düşüncelerimi durduramıyorum, yardım edin" notuyla bir çizim yaptığı ortaya çıktı. Olayın ardından kayıplara karışan aile ise polisin takibi sonucu yakalandı.

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ABD, 30 Kasım'da Michigan'dan gelen lisede saldırı haberiyle sarsıldı. Yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Ölenler 14 ila 17 yaşları arasındaydı. Tetiği çeken de onlar gibi bir gençti.

Savcının verdiği bilgiye göre saldırının olduğu gün 15 yaşındaki Ethan Crumbley'nin bir öğretmeni öğrencisinin silah, mermi ve yaralı bir insanı içeren çizimlerini gördü. Çizimin yanında, "Hayatım anlamsız, düşüncelerimi durduramıyorum, yardım edin" yazıyordu. Hemen ailesini okula çağırdı. Çocuklarına 48 saat içinde psikolojik destek verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ancak bu görüşmenin faydası olmadı. Aile ile yapılan görüşmeden kısa süre sonra saldırı gerçekleşti. Anne Jennifer Crumbley'nin zanlıya, "Sakın yapma" mesajı attığı da ortaya çıktı. Üstelik suç aleti olan silahı da babası James Crumbley, Noel hediyesi olarak olaydan dört gün önce almıştı. Annesinin sosyal medya paylaşımlarında da silahı satın aldıklarından bir gün sonra test ettiklerine dair detaylar vardı.