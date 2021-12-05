Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 19 puana yükselen Giresunspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. 22 puanda kalan Fatih Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.Abone ol
20. dakikada Balde'nin ara pasında Diabate ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu köşeden kornere çeldi.
28. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Giresunspor defansı ceza sahası içerisinde topa müdahale edemedi. Arka direkte boş pozisyondaki Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
63. dakikada Fatih Karagümrük'ün kontra atağında Jummy Durmaz defansın arkasına attığı pasta Emre Mor topla ceza sahasına girdi. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
69. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Diabate'nin defansın arkasına gönderdiği pasta Süleymanov topla buluştu. Bu oyuncunun yerden pasında Balde boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
83. dakikada Giresunspor öne geçti. Aziz Eraltay, Fatih Karagümrük oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda top Viviano'dan döndü. Boş pozisyonda Doukara meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
86. dakikada Aziz Eraltay rakip defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi. Tunay Torun'un müdahalesi ile Aziz Eraltay yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada topun başına gelen Doukara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Giresunspor: 3 - 1 :Karagümrük
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay (Dk. 90 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 78 Pelupessy), Favio, Süleymanov (Dk. 90 Hayrullah Bilazer), Diabate, Sergio (Dk. 70 Champness), Balde (Dk. 70 Doukara)
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 80 Balkovec), Biglia, Jummy Durmaz (Dk. 84 Erhun Aksel Öztemür), Karamoh (Dk. 71 Ahmet Musa), Bertolacci (Dk. 71 Adnan Uğur), Emre Mor (Dk. 80 Tunay Torun), Pesic
Goller: Dk. 69 Balde, Dk. 83 ve 88 (P) Doukara (GZT Giresunspor), Dk. 28 Pesic (Vavacars Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Dk. 49 Flavio (GZT Giresunspor), Dk. 87 Tunay Torun (Vavacars Fatih Karagümrük)