Ticaret Bakanlığı sahte indirim ve kampanyalara karşı harekete geçti

Fahiş fiyat artışına karşın denetimlere devam eden Ticaret Bakanlığı, e-ticaret firmalarının indirimlerine de denetim başlattı. Kampanyaların içeriği ve gerçek bir indirim olup olmadığı bu yıl özel bir ekip tarafından incelenecek.

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Yılın son günlerinin yaklaşması ile birlikte e-ticaret şirketleri stoklarını eritmek adına indirim yarışına girerken Ticaret Bakanlığı da e-ticaretteki gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için düğmeye bastı.

Bakanlık tarafından kurulan ve müfettişlerden oluşan özel ekip, indirim yapıldığı iddia edilen ürünleri inceleme altına alacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak olan ekipler e-ticaret şirketine ceza kesebilecek.

Önce bindir, sonra indir cezası

Ekipler sanal ortamdaki bütün indirim kampanyalarını ve e-ticaret şirketlerini yakın markaja alacak. Satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapanlara izin vermeyecek. Bu aldatmanın önüne geçebilmek için müfettişler indirim oranı belirlenirken ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alacak.

Şikayetler incelemede

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemleri alan bakanlık, bu kapsamda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunu da bu süreçte etkin şekilde kullanacak. Reklam Kurulu da kendisine yapılan indirim şikayetlerini inceleyerek yaptığı denetimler sonucunda şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.