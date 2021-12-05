Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meselenin dolar ve faiz olmadığını söyleyerek 2008 yılını hatırlattı. Başkan Erdoğan, refahı yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2008 yılında ekonomik krizin "teğet geçecek" dediğini hatırlatarak krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söyledi. Başkan Erdoğan, meselenin dolar ve faiz olmadığını bir adım geri çekilip fotoğrafa bakmanın yeterli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Siirt'te "Demokrasi Konuşmaları" programında açıklamalarda bulundu. Bugün bir mağarada teröristlerin sıkıştırıldığını ve 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bunları kazımadan kökünü kurutmadan bize durmak yok" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Helalleşme diye ortaya atılanların önce buraya gelip kardeşlerimizden helallik alması lazım. Bu kardeşiniz Siirt'in damadı ya. Ve tabii evlendiğim dönemlerdeki tanıdığım Siirt bugün ne yazık ki yok. Çoğu göç ettiler. Terör sebebiyle. Buradan topraklarını terk ederek, İstanbul, İzmir Ankara'ya göç ettiler. 1960 darbesinden 1980 darbesine, 15 Temmuz darbesine utanç galerisinden geçerek geldiğimiz bu yer hepimiz için çok önemlidir. Nice kavimlerin nice inançların, kültürlerin gelip geçtiği bu topraklar, güç kavgalarının merkezi olmuştur. Ülkemize musallat edilen ve 40 yıldır kendi insanımızın kanını döken bölücü örgütün ayakta tutulmaya çalışıldığını iyi biliyoruz. Hollanda'da 15 tane PKK'lıyı apar topar topladılar, bedelini ödediler. Bunlara dünyada barınacakları yer kalmayacak. Yeter ki biz dik duralım. Türkiye'nin demokraside hak ve özgürlükler geldiği noktayı yok sayıp, bizi yeniden iç bataklıklara itmeye çalışanlara yüz vermiyoruz. Irak'ta Suriye'de ve birçok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi.

"Refahı yaygınlaştıracağız"

Burada şunu açık söyleyeyim. 2008'i iyi hatırlayın. Bizi bu teğet geçecek dedim. Ve bizi teyit geçti. Burada meselenin dolar, faiz olmadığını bir adım geri çekilip, vicdandan fotoğrafa bakmak yeterlidir. Bugün kendimizin ve dostlarımızın özgürlüğü, ekonomisi için dünya 5'ten büyüktür diyoruz. İnşallah ekonomi de de yatırım, istihdam, üretim ihracat büyüme merkezli programımızla refahı yaygınlaştıracağız. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Nereden nereye geldiğimiz doğru bir şekilde tespit etmeden nereye gideceğimizi bilemeyiz. Bir gün herkes milletimizle verdiğimiz demokrasi mücadelemizi anlayacak, ekonomi ve medeniyet mücadelemizi anlayacak. Önümüzdeki haftalar demokrasi konuşmalarına farklı il ve farklı konularla devam edeceğiz."