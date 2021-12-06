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Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Deprem Van merkez ve çevre ilçelerinden de hissedildi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 00.46'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.62 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. 

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