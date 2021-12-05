Başkan Erdoğan: Bedelini ağır öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te konuştu 15 Temmuz benzeri olası darbe girişimleri için net konuştu. Erdoğan, bundan sonraki süreçlerin 15 Temmuz gibi olmayacağını söyleyerek dikkatli olunmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Ankara'daki özel kuvvetlere yönelik saldırıda kahraman polislerin şehadetlerini unutamadığını söyledi. Erdoğan, olası darbe girişimlerine karşı ise "Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile dün Siirt ziyareti sırasında katıldığı "Demokrasi Konuşmaları" etkinliği programının görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından sözü programa katılan vatandaşlara verdi.

Konya'dan gelen 15 Temmuz gazisi Halit Şener de "Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için toplumumuza tavsiyeleriniz nedir?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce tabii Allah bizlere bir daha bu tür 15 Temmuz'ları falan yaşatmasın. Çünkü 251 şehidimiz, 2 bini aşkın gazimiz var. Bütün bunların içerisinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere buralarda bu şehitleri, bu gazileri verdik. Bu işin banisi, bu işin bir numaralı sorumlusu kimdir dendiği zaman FETÖ terör örgütü. Onun özellikle attığı adımlarla bunlar oldu. Hele ben Ankara'daki özel kuvvetlerde, oradaki o kahraman polislerimizin şehadetlerini onları da unutamıyorum. Çünkü onlar çok çok farklı. Özel kuvvet olarak yetişmiş bu insanları bile havadan bombardımanla şehit ettiler. Bu vicdanla şunla bunla bunun tanımı mümkün değil. Aynı şekilde İstanbul'da şehitler köprüsü üzerinde olan hadiseler. Her an her şeye buna rağmen hazır olmamız lazım. Ama bundan sonraki süreç 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler."