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Kırıkkale'de tartıştığı amcasının oğlunu vuran şüpheli evini de ateşe verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de tartıştığı amcasının oğlunu vuran şüpheli evini de ateşe verdi

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabanca ile vuran zanlı, evini de ateşe verdi.

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KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.B., üzerinde bulunan tabancayla Y.B'ye ateş etti, daha sonra Y.B.'nin evini yaktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu. Jandarma ekipleri kaçan S.B.'nin bulunması için çalışma başlattı.

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