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Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı

BURSA Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.

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BURSA Uludağ Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi, içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle mahsur kaldı. Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında bulunan bu kişiler telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istedi.

Çalışma başlatan görevliler telefon sinyalinden mahsur kalanların bulunduğu yeri belirledi. Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 3 kişiyle telefon irtibatının olduğu, ekiplerin 400-500 metre yaklaştığı, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenildi. Ekiplerin söz konusu kişilere ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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