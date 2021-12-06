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Beyoğlu'nda otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Beyoğlu'nda otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

BEYOĞLU'nda bir otomobilin içinde bulunan 2 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yaralanan kişiler, otomobille 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. 

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İstanbul'daki olay saat 03.00 sıralarında Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsüne ve yanındaki kişiye caddede trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, saldırının gerçekleştiği yerde ve otomobilde detaylı inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması devam ediyor. 

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