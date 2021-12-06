Beşar Esad izin verdi kardeşi uyuşturucu baronu oldu! Suriye uyuşturucu merkezi oluyor

Yıllardın kendi halkını katleden Suriye lideri Bear Esad'ın küçük kardeşi Mahir Esad, emrindeki askerlerle uyuşturucu üretip dünyaya pazarlamaya başladı. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, iç savaşın ve kaosun hüküm sürdüğü Suriye'nin bir "uyuşturucu ülkesi" haline gelmeye başladığını ortaya çıkardı.

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 10 yılı aşkın bir süredir savaşın, şiddetin ve belirsizliğin devam ettiği Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakın çevrelerin milyarlarca dolarlık bir uyuşturucu imparatorluğu kurduğunu ortaya çıkardı.

Resmi belgeleri ve yazışmaları yayınlayan gazete, Esad’a yakın çevrelerin özellikle Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinde çok popüler olan yasa dışı ve bağımlılık yaratan amfetamin, captagon isimli ürünün yoğun bir şekilde üretildiğini yazdı.

Uyuşturucu ticaretinin ülkenin yasal ticaretini de katladığının altını çizen New York Times, “Bu operasyon, Suriye’yi dünyanın en yeni narko-ülkesi haline getirdi” yorumunu yaptı.

Esad'ın kardeşi operasyonun başında

Uyuşturucunun üretim ve dağıtım sürecinin Suriye ordusu bünyesindeki dördüncü silahlı birlik tarafından takip edildiğini aktaran New York Times, bu birimin başında ise Suriye’nin en güçlü adamlarından biri olan ve Suriye lideri Esad’ın küçük kardeşi olan Mahir Esad’ın olduğunu hatırlattı. Çok sayıda ülkeye bu uyuşturucuların gönderildiğini fakat esas hedefin Arap ülkeleri olduğunu yazan gazete, diğer bölgelere gönderilen uyuşturucuların ise “hedef şaşırtmak için” gönderildiğini öne sürdü.

Ele geçirilen ülkeler arasında Türkiye de var

New York Times’ın hazırladığı haritada Türkiye’de uyuşturucuların ele geçirildiği belirtildi. Gazete, savaş ve şiddet sebebiyle Suriye ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu hatırlatırken, ABD yaptırımlarından kaçmak ve yeni gelir kanalları oluşturmak için uyuşturucu ticaretinin tavan yaptığını aktardı. Uluslararası güvenlik birimlerinin verilerine göre son yıllarda değeri 1 milyar dolardan fazla olan uyuşturucuların Yunanistan, İtalya, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ele geçirildiği kaydedildi.

Bir Suudi Prens'in uçağında captagon yakalandı

2015 yılında bir Suudi Prensi’ne ait jette captagon bulunduğunu yazan gazete kaçakçıların kahve, patates ve yağ gibi ürünlerin arasından da uyuşturucu kaçakçılığı yapılmaya çalışıldığını da aktardı.

Gazete, “Uyuşturucular Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Romanya ve Malezya’da ele geçirildi. Fakat bu ülkelerin birçoğunda bu uyuşturucu için bir pazar yok. Bunlar sadece uyuşturucuların Körfez ülkelerine gitmesi için bir dikkat dağıtıcı” yorumunu yaptı.

Öte yandan captagon isimli uyuşturucuda kafein, amfetamin ve birçok farklı kimyasal bulunduğu belirtilirken Suriye’de bu hapın 1 dolardan alıcı bulduğunu fakat Suudi Arabistan’da 14 dolardan satıldığı kaydedildi.

Araplar yoğun olarak kullanıyor

Bu uyuşturucunun enerji verdiği ve dikkat dağınıklığına karşı konsantrasyonu artırdığına dikkat çekilirken, Suriye’deki savaşta da taraflar tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Captagon isimli ilacın özellikle Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinde çok yaygın olduğu belirtilirken New York Times, “Bu hap 1980’lerde ortaya çıktı. Bu uyuşturucu enerji veriyor, korkuyu ortadan kaldırıyor, cesaret veriyor. Özlelikle ders çalışmak isteyenler, aralıksız çalışmak isteyenler, parti yapmak isteyenler ya da uzun yola çıkacaklar tarafından kullanılıyordu” yorumunu yaptı.