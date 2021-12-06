Ünlü oyuncu Kaan Girgin 3 ay hapsi girecek! Boşandığı eşine nafakasını ödemedi

Oyuncu Kaan Girgin, eski eşi Dr. Seran Göçer’den olan kızının birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.

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Seran Göçer, üç yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu KAan Girgin'e doğumundan bu yana şahsi bir ilişki kurmadığı kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı. Mahkeme, Seran Göçer’in açtığı davayı kabul ederek, kızının soyadının değiştirilerek ‘Göçer’i kullanmasına karar vermişti. Seran Göçer, çocuğuna mahkemece hükmedilen nafakayı ödemediği iddiasıyla Kaan Girgin ile ikinci kez mahkemelik oldu.

166 bin liralık nafakanın 106 bin lirasını ödemedi

Avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’ne dava açan Göçer’in dilekçesinde, “İcra ilamında yazılan ödeme koşullarına uymayan Kaan Girgin, 166 bin lira nafaka borcunun 60 bin lirası hariç icra müdürlüğüne bir ödeme yapmamıştır. Mahkeme kararını yerine getirmeyen Girgin’in tazyik hapsine çarptırılmasını talep ediyoruz” denildi.

3 ay 'tazyik hapsi' ile cezalandırıldı

Davanın son duruşmasında mahkeme, Kaan Girgin’in nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.

Kaan Girgin şu sıralar ne iş yapıyor?

Ceyda Düvenci'yle 'Dikkat Bebek Var' dizisinde kamera karşısına geçen bir süre sonra boşanan Kaan Girgin, daha sonra Samanyolu kanalında yayınlanan 'Sır Kapısı', 'Beşinci Boyut' , Fox Tv'de ekrana gelen Lale Devri dizilerinde oyunculuk macerasına devem eden Girgin, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu ile ekrana geldi. Kaan Girgin dizide 'Can Bey' karakterine hayat verdi. Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.