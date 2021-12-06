Asgari ücrette kritik hafta! Herkesin maaşına zam mı geliyor kesinti iade edilecek

Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya ulaşarak 4 bin liraya yaklaşması anlamına gelecek. Zaten yeniden değerleme oranında yani yüzde 36.2 olarak yapılan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor. Yapılacak direkt destek ve vergi destekleriyle rakam daha da artmış olacak.