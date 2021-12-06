Asgari ücrette kritik hafta! Herkesin maaşına zam mı geliyor kesinti iade edilecek
1 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık’ta iki toplantıyla tamamlanacak. Açıklanan Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48’lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30’u geçecek. Vergi destekleriyle bu rakam daha da yükselebilecek.
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları asgari ücretin belirlenmesini bekleyen işçileri de ilgilendiriyor. Kasım'da yıllık enflasyonun yüzde 21.31 ve 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 oranında çıkmasının ardından asgari ücret pazarlıklarında da yeni bir gelişme yaşandı. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar paylaştı:
Bugüne kadar enflasyon oranının üzerinde refah payı ile birlikte belirlenen asgari ücret için yıl sonu enflasyonunun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile birlikte artış oranı yüzde 30'u geçebilecek.
Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya ulaşarak 4 bin liraya yaklaşması anlamına gelecek. Zaten yeniden değerleme oranında yani yüzde 36.2 olarak yapılan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor. Yapılacak direkt destek ve vergi destekleriyle rakam daha da artmış olacak.
Yapılan ankette de iş dünyası asgari ücrette çoğunlukla 3500-3750 arasında bir rakam beklediğini, işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi. Arada fazla bir miktarın olmaması anlaşmanın hızla yapılacağını da ortaya koyuyor.