Bebeklere yine yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı! Hastaneye kaldırdılar yan etki görüldü

Brezilya'da bebek aşıları yerine Pfizer'in koronavirüs aşısı yapıldı. Yaşanan skandalda yeni doğan bebeklere tetanos ve hepatit B aşısısı yerine BioNTech aşısı yapılınca bebekler hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Brezilya medyası, ülkede yaşanan bir sağlık skandalını gözler önüne serdi. Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Uol, iki aylık ve dört aylık bebeklere difteri, tetanos ve hepatit B aşılarının kombinasyonu yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ortaya çıkardı.

Pfizer/BioNTech aşısı yapılan bebekler hastanede kontrol altına alınırken, bu aşının bebeklerde yan etki yaptığı da kaydedildi.

Aşı yapan hemşire görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birçok ülkede 5 yaşın üzerindeki çocuklara yapılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili Brezilyalı yetkililer Haziran ayında 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılması kararını almıştı.