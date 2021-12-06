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İstanbul'daki koku deprem habercisi mi? Deprem Uzmanı Naci Görür konuştu

İstanbul'daki koku deprem habercisi mi? Deprem Uzmanı Naci Görür konuştu

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki koku alarmına karşı vatandaşlar harekete geçti. İGDAŞ'ın doğalgaz kaynaklı olmadığını belirttiği koku için deprem habercisi yorumları yapıldı.

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İstanbul'da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Görür, şu ifadeleri kullandı;

*Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.

*Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.

*Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum.

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