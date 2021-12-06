BIST 1.920
DOLAR 13,71
EURO 15,50
ALTIN 785,43
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor! Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-7 Aralık tarihleri arasında Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücretle ilgili bomba kulis! İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Asgari ücretle ilgili bomba kulis! İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Beşar Esad izin verdi kardeşi uyuşturucu baronu oldu! Suriye uyuşturucu merkezi oluyor
Beşar Esad izin verdi kardeşi uyuşturucu baronu oldu! Suriye uyuşturucu merkezi oluyor
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli operasyon! 38 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli operasyon! 38 kişi gözaltına alındı
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu
Ali Babacan'dan Erdoğan'a "boş teneke" cevabı
Ali Babacan'dan Erdoğan'a "boş teneke" cevabı
Başkan Erdoğan: Bedelini ağır öderler
Başkan Erdoğan: Bedelini ağır öderler
Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton oldu
Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton oldu
Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı
Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı
Kırıkkale'de tartıştığı amcasının oğlunu vuran şüpheli evini de ateşe verdi
Kırıkkale'de tartıştığı amcasının oğlunu vuran şüpheli evini de ateşe verdi
Türkiye 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu