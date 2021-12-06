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Çin Devlet Başkanı Cinping'den İslam'ı 'Çinlileştirme' talimatı

Çin Devlet Başkanı Cinping'den İslam'ı 'Çinlileştirme' talimatı

Doğu Türkistan’daki Müslümanları asimile etmek için toplama kamplarına dolduran Çin, bu kez ülkedeki dini inançların "Çinleştirilmesi" ve toplumsal uyumu sağlamak için etkin şekilde kullanılması talimatı verdi.

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Pekin'de düzenlenen Din İşleri Çalışma Konferansı'nda konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ''Dinin Çinleştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız." dedi.

Şi'nin bu talimatı kültürel soykırım iddialarını güçlendirdi.

"People's Daily" gazetesinin haberine göre, parti ve hükümet yetkililerinden oluşan gruba hitap eden Şi, ülkedeki dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çinleştirme" kavramını, "dini çevrelerin vatanseverliği teşvik etmesi, Çin ulusuna ve kültürüne aidiyeti pekiştirmesi" olarak tanımlayan Şi, ayrıca inançların ülkeyi yöneten Komünist Partisine ve Çin'e özgü sosyalizme bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Şi, parti kadrolarına, ülke yönetiminde dini inançların önemini kavramalarını tavsiye ederek, "Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Dinin Çinleştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız." dedi.

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