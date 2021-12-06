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Ankara'da feci olay! Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da feci olay! Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu

ANKARA'da M.E., tüfeğini temizlerken silahın kazayla ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşi K.E. (26) kasığından vuruldu. Hastaneye kaldırılan hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözaltına alındı. 

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Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı. M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı.

Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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