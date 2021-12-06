Kırmızı reçeteli ilaç kullanımında büyük yükseliş

Son 5 yılda kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu niteliğindeki ilaçları kullanan hasta sayısı arttı. 2017'de 265 bin 701 hasta, 717 bin 194 ilaç kullandı. Bu yılın ilk 9 ayında kullanılan ilaç sayısı 820 bine yaklaştı. Tedavi için bu ilaçları kullanan ve zor durumda kalanlar Meclis’e başvurdu.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu niteliğindeki ilaçların satışı ile bu ilaçları kullanan hastalar son 5 yılda periyodik olarak artış gösterdi.

Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre, bazı vatandaşlar kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu niteliğindeki ilaçların kullanımına ilişkin TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulundu. Vatandaşların bazıları da TCK'da uyuşturucu maddeler isim isim sayılmadığı için bazı tıbbi ilaçların da bu kapsama girdiği kabul edildiğinden tedavi için söz konusu ilaçları kullananların zor durumda kalmasından şikâyetçi oldu.

Dilekçe Komisyonu, başvuruları işleme alarak konuyu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Sağlık Bakanlığı TİTCK, 12 Kasım 2021 tarihinde Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği yazıda, uyuşturucu kapsamında yer alan ilaçların suiistimalinin engellenmesi amacıyla söz konusu ilaçlara yönelik "kırmızı reçete" uygulaması yapıldığını belirterek, kırmızı reçete ile verilecek ilaçlara ilişkin hususlara dair yayımlanan, tamim, genelge ve talimatları sıraladı. Bakanlık, 2018’den bu yana kırmızı reçete ile satılan ilaçların "Reçetem Sistemi" üzerinden elektronik olarak e-defterlere kaydedildiğini ve sıkı takibinin yapıldığını belirtti.

1 milyonu aşacak

Sağlık Bakanlığı, kırmızı reçete ile satılan ilaçların son 5 yıldaki satış miktarı ve bu ilaçları aynı yıllar için reçete ile kullanan hasta sayısını da açıkladı. Buna göre; 2017 yılında 265 bin 701 hasta, 717 bin 194 kırmızı reçeteli ilaç kullandı. Bu sayı 2019 yılında 367 bin 929 hasta ve 1 milyon 110 bin 369 ilaç kullanımı olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını döneminde göreceli olarak bir azalma olsa da 2020 yılında 318 bin 576 hasta, 979 bin 40 ilaç kullanımı oldu. 2021 yılının ilk dokuz ayında ise 266 bin 192 hasta, 819 bin 703 ilaç tüketirken, bu sayının yıl sonunda bir milyonu aşması bekleniyor.

Suistimale dikkat

Bakanlık şikâyetleri yanıtlarken, kırmızı reçeteyle satılan ilaçların etken maddesini içeren bazı ilaçların yeşil veya normal reçete ile de satılabildiğine dikkat çekerek, "Pregabalin ve Gabapentin adlı maddelerin tıbbi kullanımının dışındaki suistimalinin ya da resmi makamlardan izin alınmaksızın üretilip uyuşturucu madde etkisi doğurması nedeniyle kullanıldığının adli tahkikatla tespiti ve TCK ilgili maddesi gereğince “uyuşturucu veya uyarıcı” olarak kabul edilip edilmeyeceği Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı.