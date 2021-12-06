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Malatya'da gençlerin 'kız' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da gençlerin 'kız' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

MALATYA'da iki grup arasında 'kız' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında 'kız' meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, aldıkları darbe sonucu B.K., H.C. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede olaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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