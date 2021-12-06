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Uludağ'da kaybolan 3 amatör dağcı 14 saat sonra kurtarıldı! Kıyafetlerini yakarak ısındılar

Uludağ'da kaybolan 3 amatör dağcı 14 saat sonra kurtarıldı! Kıyafetlerini yakarak ısındılar

Bursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Önce kardan bir mağara yapan 3 kişinin daha sonra zirvedeki kulübeye çıktığı ve orada kıyafetlerini yakarak hayatta kaldıkları öğrenildi.

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Bursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Dağcıların hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başardıkları öğrenildi. Amatör dağcılar Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'ün (49), sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna ancak günün aydınlanması ile geçildi. 

Kardan yaptıkları mağarada hayatta kalmaya çalışırken Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) daha sonra Zirvetepede'ki kulübeye sığındı.

Elbise ve çoraplarını yakarak ısındılar

Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı. Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA'ya bağlı 71 kişilik ekip 3 kişinin kurtarılması için gece boyunca çalışma yaptı. Ekipler gece şahıslara ulaştı. Dondurucu soğuğa; fırtına, tipi ve sis de eklenince ekipler kurtarma operasyonunu riske etmemek için günün aydınlanmasını bekledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi'ne getirdi.

Sağlık durumları iyi olan 3 genç hakkında izinsiz tırmanış yaptıkları ve ormana girdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Valilik yetkilileri, Uludağ'da tırmanış ve etkinlik yapmanın kış sezonunda izne bağlı olduğunu, hava şartlarının dikkate alınmasını ve mutlaka profosyonel kıyafet ve ekipman bulunması gerektiğini bir kez daha dile getirdiler.

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