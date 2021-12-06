Yeni hocasından Cristiano Ronaldo'ya övgü: Şapka çıkarıyorum

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Crystal Palace'ı Fred'in attığı golle 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. İlk maçında ilk galibiyetini alan Alman teknik adam Rangnick, maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun performansını övdü.

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İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar'a 3 puanı getiren golü 77'de Brezilyalı yıldız Fred kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla nefis bir gole imza attı.

Bu sonuçla 24 puana yükselen Manchester United 6. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 16 puanla 13. sırada yer aldı.

Manchester United'ın başında ilk maçında ilk galibiyetini alan Alman teknik adam Ralf Rangnick, maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun performansını övdü.

Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Ralf Rangnick, maçın ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi savunma yaptık ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol altında tuttuk. Gol yememiş olmamız en önemli noktaydı."

"Bu arada, Cristiano Ronaldo'nun topsuz oyundaki çabasına şapka çıkarıyorum."

"Sergilediğimiz futbol beni çok mutlu etti. Özellikle ilk yarım saatlik dilimde müthiş pres yaptık. Bu bölümde tek eksiğimiz goldü."

"Geliştirmemiz gereken noktalar vardı. Bunlardan biri gol yememek. Takımla sadece bir antrenmana çıktım, ama sonuç gerçekten etkileyici. Beklentilerin üzerine çıktık."

"Emin olmak için yardımcıma, 'Fred golü sağ ayakla mı attı' diye sordum. Sadece sol ayağıyla şut atabildiğini sanıyordum. Onun adına sevindim."

"Her zaman üstün taraf olmaya çalışıyoruz. Son beş dakika haricinde bu başardık. Başarılı olduğunuzda bir şeyler inşa etmek daha kolay. Hedefimiz önümüzdeki maçları da gol yemeden tamamlamak ve hücumda daha fazla gol pozisyonuna girmek."

Cristiano Ronaldo, istatistiklere göre Premier Lig'in en az pres yapan forvetleri arasında yer alıyordu.

36 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 17 maçta 12 gol attı.