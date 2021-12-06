FETÖ'den aranıyordu Samsun'da yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.
Ekipler, soruşturma çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olan A.D'yi Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.