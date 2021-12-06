Aman soğuk bir şey içtim sanmayın! Omicron'da yeni belirti açıklandı

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile ilgili yeni bir bilgi daha verildi. Omicron varyantının yeni belirtisi adeta soğuk bir şey içmiş hassasiyeti oluşturan boğazda kaşıntı hissi!

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5 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs yeni varyantlarla dünyaya korku salmaya devam ediyor. Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu dile getiren Omicron'un baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, bilim insanları yeni varyantla ilgili gündem yaratacak bilgiyi de verdi. Omicron'da olağandışı semptomlarla karşılaştıklarını belirten uzmanlar, diğer varyantlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu söyledi.

Koronavirüs pandemisinde Omicron varyantı konuşulmaya devam ediliyor. Güney Afrika'da tespit edilen varyant gün geçtikçe dünyaya yayılıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Yeni belirti boğazda kaşıntı hissi

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan koronavirüs hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı. BBC'nin haberine Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

Ana belirtiler yorgunluk ve vücut ağrıları

Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.