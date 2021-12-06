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Altında rekor yükseliş! 6 Aralık gram altın 790 lira çeyrek altın 1250'yi aştı

Altında rekor yükseliş! 6 Aralık gram altın 790 lira çeyrek altın 1250'yi aştı

Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı şu sıralar 790 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın da 1282 liradan satılıyor. Uzmanlara göre altında yükseliş sürecek.

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Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla yükselirken, altın yatırımcıları değerli metalin Omikron'un ekonomiler üzerinde yarattığı tehditten nasıl etkilenebileceğine odaklandı.

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, 790 TL civarında bulunuyor.

Çeyrek altın 1282 liradan haftanın ilk gününde işlem görürken, önceki hafta kapanışta 1285 lira seviyesindeydi.

6 Aralık altın

Gram:790.02

Çeyrek: 1.282,00

Cumhuriyet:5.108,00

Yarım: 2.573,00

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