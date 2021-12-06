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Irak Rusya'dan uçak almak yerine Türkiye'den İHA alacak

Irak Rusya'dan uçak almak yerine Türkiye'den İHA alacak

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı almaya karar verdiği öne sürüldü.

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Haberde Irak'ın Türkiye'den 100 milyon dolarlık İHA alacağı iddia edildi.
Rus basını, Irak'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alacağını öne sürdü. Haberde, Irak Savunma Bakanlığı'nın Irak hava sahasının korunması için hükümetten Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı talep ettiği ifade edilerek, Irak hükümetinin de bu talep doğrultusunda Rusya ile temasa geçtiği aktarıldı. Irak'ın, Rus savaş uçaklarıyla ilgilenmesinin ABD'nin tepkisini çektiği öne sürülen haberde, ABD'nin sert tepkisi sonrası Irak'ın Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

100 milyon dolarlık alıma onay

Haberde, Irak'ın ABD'nin tepkisi nedeniyle Türkiye yapımı Bayraktar TB2 İHA almaya karar verdiği öne sürülerek, "Irak makamları Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 insansız hava araçları alınmasına onay verdi" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın dağlık bölgelerinde ve çöllerinde kullanılacak

Söz konusu bütçe doğrultusunda Irak'ın, Türkiye'den 20 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı belirtilerek, İHA'ların kontrolün bulunmadığı Irak - Suriye sınırında, Irak'ın dağlık bölgelerinde ve Irak çöllerinde kullanılacağı iddia edildi.

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