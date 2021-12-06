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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet kadın futboluna da taşınıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet kadın futboluna da taşınıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşınıyor. İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, yarın ilk kez karşı karşıya gelecek.

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Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.

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