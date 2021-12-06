BIST 1.920
DOLAR 13,71
EURO 15,50
ALTIN 785,43
HABER /  EKONOMİ

Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'yi uyardı: Toplumsal patlama yaratır

Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'yi uyardı: Toplumsal patlama yaratır

Türkiye'de enflasyonun ve döviz fiyatlarındaki artışın halkın cebine dalgalar halinde yansımasına karşı uluslararası ekonomistlerin uyarıları sürüyor. Branko Milanovic, bu gidişin sonunda toplumsal patlama yaratabileceğini söyledi.

Abone ol

Gelir dağılımı ve eşitsizlik konusundaki çalışmalarıyla bilinen ekonomist Branko Milanovic, Türkiye'deki enflasyon ve ücretler konusunda 'toplumsal patlama' konusunda uyardı.

Dövizdeki yükselişe karşılık ucuz işgücüne dayalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz sebep, enflasyon neticedir' tezi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz indirimi ve piyasaya döviz satımı şeklinde uygulanırken asgari ücret görüşmeleri de bu gelişmeler etrafında devam ediyor.

TÜİK'in son açıkladığı enflasyon oranlarını gerçek dışı bulan ekonomistler ve muhalefet tepki gösterirken gelir dağılımı ve eşitsizlik üzerine çalışmalarıyla bilinen ünlü ekonomist Branko Milanovic'ten gelir adaletsizliği uyarısı geldi.

Milanovic, “İnsanlar işlerini kaybeder, ücretleri düşer ve gıda fiyatları da artmaya devam ederse eşitsizlikte bir patlama durumu söz konusu olabilir” dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre Milanovic, enflasyona dikkat çekerek, "Korkarım bu gerçek bir tehlike. Enflasyon ortalama bir rakamdır, ancak özellikle gıda fiyatları dünya çapında yükseldiği için, alt gelir grubunda yer alan insanların tükettiği mallardan oluşan sepet ortalama enflasyondan daha da fazla artacaktır. Enflasyonun, Türkiye'nin gelir dağılımındaki alt kesim için işleri daha da karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Türkiye dahil bazı ülkelerdeki hükümetlerin bunu gerçekten ciddiye alması gerekiyor. İnsanlar işlerini kaybederlerse ya da gelirleri düşer ve gıda fiyatlarında artış sürerse eşitsizlikte bir patlama durumu söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı
Foto Galeri Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Marlboro sigaraya zam geldi zamlı yeni Marlboro fiyat listesi-2021
Marlboro sigaraya zam geldi zamlı yeni Marlboro fiyat listesi-2021
Irak Rusya'dan uçak almak yerine Türkiye'den İHA alacak
Irak Rusya'dan uçak almak yerine Türkiye'den İHA alacak
FARC'ın eski lideri Velasquez, Venezuela'da uğradığı silahlı saldırıda öldü
FARC'ın eski lideri Velasquez, Venezuela'da uğradığı silahlı saldırıda öldü
Parliament sigara fiyatı 2021 zam mı geldi kaç para oldu
Parliament sigara fiyatı 2021 zam mı geldi kaç para oldu
Aman soğuk bir şey içtim sanmayın! Omicron'da yeni belirti açıklandı
Aman soğuk bir şey içtim sanmayın! Omicron'da yeni belirti açıklandı
Kayseri'de aile dehşeti! Eşine ateş ettikten sonra kendisini vurdu
Kayseri'de aile dehşeti! Eşine ateş ettikten sonra kendisini vurdu
Kilolu çocuklarda koronavirüs çok tehlikeli! Prof. Dr. Kurugöl uyardı
Kilolu çocuklarda koronavirüs çok tehlikeli! Prof. Dr. Kurugöl uyardı
Sigaraya zam geldi mi son haber yeni zamlı sigara fiyatları sızdı iddiası
Sigaraya zam geldi mi son haber yeni zamlı sigara fiyatları sızdı iddiası
Uludağ'da kaybolan 3 amatör dağcı 14 saat sonra kurtarıldı! Kıyafetlerini yakarak ısındılar
Uludağ'da kaybolan 3 amatör dağcı 14 saat sonra kurtarıldı! Kıyafetlerini yakarak ısındılar
FETÖ'den aranıyordu Samsun'da yakalandı
FETÖ'den aranıyordu Samsun'da yakalandı