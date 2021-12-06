Sibirya soğukları etkili oluyor doğu buz kesti! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Çıldır Gölü'nün yarısı dondu. Ardahan'da evlerin bahçesinde asılan çamaşırlar buz tuttu. Sürücüler, akaryakıt depoları donan otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'a da sağanak yağış geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya'nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık artıyor: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış:Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.