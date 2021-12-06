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Yasak başladı! Aşı yaptırmayana maç, sinema, restoran ve toplu taşıma yasak

Yasak başladı! Aşı yaptırmayana maç, sinema, restoran ve toplu taşıma yasak

İTALYA’da hükümetin 'süper yeşil geçiş sertifikası' olarak adlandırdığı tedbirler kapsamında bugünden itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyecek. Zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi...

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İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken bugünden itibaren uygulanmaya başlanan 'süper yeşil geçiş sertifikası' kapsamında artık aşı olmamış kişiler spor etkinlikleri, sinema salonları, otel, müze ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek. Ayrıca aşı olmayanlar otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Yeşil geçiş sertifikası

Ülke genelinde birçok mekan ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.

Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile bu sertifika artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek.

Aşı zorunlu hale getirildi

Öte yandan yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.

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