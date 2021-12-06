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İstanbul'da sevgilisi kabusu yaşatınca canına kıydı! İntihar notu bıraktı: İşte istenen ceza...

İstanbul'da sevgilisi kabusu yaşatınca canına kıydı! İntihar notu bıraktı: İşte istenen ceza...

İSTANBUL Fatih'te üniversitede Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Merve Şeyhanlıoğlu, sevgilisi Özgür Taylan'ın baskılarına dayanamayarak canına kıydı. Genç kızın erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında, 'Başkasını İntihara Yönlendirme Halinde İntiharın Gerçekleşmesi' , 'Şantaj' , 'Hakaret' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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21 yaşındaki Merve Şeyhanlıoğlu, İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim görüyordu. Özel Eğitim bölümü son sınıf öğrencisi genç kız aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Özgür Taylan'la birlikteydi. İddiaya göre 27 yaşındaki Özgür, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisine dışarı çıkmaması, arkadaşları ile görüşmemesi şeklinde psikolojik ve fiziki baskı uyguluyordu.

Genç kız, yaşadığı baskılar nedeniyle yıllardır ayrılmak istediğinde ise Özgür, elinde olan bazı fotoğrafları genç kızın ailesine göndermekle tehdit ediyordu. 29 Haziran günü, Merve sevgilisine baskılarına dayanamadığı için intihar edeceğini söyledi. Özgür ise, 'Senin canın tatlıdır, Şimdi atla, durma. Atlayamazsın ki' şeklinde mesajlar gönderdi.

Ailesinden özür dilediğini yazıyordu
Merve mesajlar sonrası bir not bırakarak, Fatih'teki evinin 3. Katındaki balkonundan atladı. Notta, genç kız intihar etme sebebinin sevgilisinin sürekli kendisine yönelik tehditleri ve baskıları olduğunu, Özgür'ün ailesine yönelik tehdit içerikli sözlerinin yoğun baskısı altında olduğunu belirterek ailesinden özür dilediğini yazıyordu.

Soruşturma başlatıldı
Evde kimsenin olmadığı sürede atlayan genç kız, mahalleli tarafından fark edilerek tedavi amacıyla kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Genç kızın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki not sonrası gözaltına sevgili Özgür Taylan'ın ifadesine başvuruldu.



Cezaevine gönderildi
Genç adam, Merve ile aynı okulda okumaları nedeniyle tanıştığını, aralarında gönül ilişkisinin olduğunu, genç kızın zaman zaman kendisine müstehcen resimlerini gönderdiğini fakat tehdit içerikli sözler sarf etmediğini üzerine atılı bulunan suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirlenen Taylan, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evin balkonuna çıkarak atladı
Adli Tıp Kurumu genç kızın, genel beden travmasına bağlı kafatasına bağlı kırık nedeniyle öldüğüne dair rapor verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özgür Taylan hakkında, ' Başkasını İntihara Yönlendirme Halinde İntiharın Gerçekleşmesi, Şantaj, Hakaret' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Merve'nin kendisine yönelik baskı ve tehdit içerikli eylemlerini anlatır notu yazması sonrası ikamette kimsenin bulunmadığı zaman zarfında ikamet etmiş olduğu evin balkonuna çıkarak atladığı kaydedildi.

15 yıla kadar hapis istemi
İddianamede, Merve'nin intihar eylemi öncesi yapmış olduğu yazışmalarda "Şimdi atla, durma, si..ir canın tatlıdır senin," demek suretiyle müteveffanın intihar kararını kuvvetlendirdiği ve akabinde müteveffanın balkondan atladığı ve intiharın gerçekleştiği kaydedildi. 15 yıla kadar hapsi istenen Taylan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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