BIST 1.918
DOLAR 13,75
EURO 15,56
ALTIN 785,87

Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti

İhlas Haber Ajansı
Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti

ZONGULDAK’ta 76 yaşındaki Nizamettin Oral, 14 yıl önce bahçesine sera kurmak isterken bahçesinde buldukları hayatını altüst etti.

Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti

Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Oral, 14 yıl önce bahçesine sera kurmak istedi. Emekli maden işçisi Oral; kurmak istediği seranın demirleri ilerlemeyince toprağı kazmaya başladı.

117
Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti

Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiklerle karşılaşan Oral, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

217
Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgeyi koruma altına alıp arazide 5 yıl boyunca kazı çalışması yaptı. 

317
Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti

Bu sırada bahçedeki kalıntıların zarar görmemesi için gece gündüz nöbet tutan Nizamettin Oral’a 173 bin TL kamulaştırma bedeli çıkartıldı. 

417