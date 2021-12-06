Gece gündüz uyuyamıyor! Zonguldak'ta sera kurmak istedi bahçeden çıkanlar hayatını altüst etti
ZONGULDAK’ta 76 yaşındaki Nizamettin Oral, 14 yıl önce bahçesine sera kurmak isterken bahçesinde buldukları hayatını altüst etti.
Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Oral, 14 yıl önce bahçesine sera kurmak istedi. Emekli maden işçisi Oral; kurmak istediği seranın demirleri ilerlemeyince toprağı kazmaya başladı.
Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiklerle karşılaşan Oral, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgeyi koruma altına alıp arazide 5 yıl boyunca kazı çalışması yaptı.
Bu sırada bahçedeki kalıntıların zarar görmemesi için gece gündüz nöbet tutan Nizamettin Oral’a 173 bin TL kamulaştırma bedeli çıkartıldı.