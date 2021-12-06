Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bütçe sunumunda döviz açıklaması

Bütçe sunumuna TBMM'de başlayan Fuat Oktay "Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil. Ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de bu sürdürülebilir değildir." dedi.

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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Fuat Oktay ilk konuşmayı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumunu yaptı.

Oktay'ın açıklamasından satır başları:

-Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir.

-Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz.

-Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir.

-2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3’lük bir bütçe açığı öngörmüşken, OVP’(orta vadeli plan)de yüzde 3,5 olarak revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bir bütçe açığıyla kapatacağız.

-Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil. Ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de bu sürdürülebilir değildir.

-Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi için politika tedbirlerimizi oluşturuyor ve uyguluyoruz. İşçimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz, sağlık personelimiz, öğretmenimiz, güvenlik güçlerimiz, esnafımız ve çiftçimiz dahil milletimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve enflasyonda kalıcı düşüşü temin edecek tüm politika tedbirlerini kararlılıkla uygulayacağız.

12 gün sürecek

Aralıksız 12 gün sürecek Bütçe görüşmeleri, 17 Aralık Cuma günü sona erecek. Görüşmelerde, 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu ele alınacak.

Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı.