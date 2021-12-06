Yavuz Sultan Köprüsü'nde lastiği patlayan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu

Yavuz Sultan Köprüsü'nde iki kamyonet ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DE 1689 plakalı kumaş yüklü kamyonetin lastiği patladı. Sürücü kamyoneti sağ şeritte aniden durdurdu.

Bu sırada 44 BJ 064 plakalı kamyon ve 01 BF 670 TIR kamyonete arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kumaş yüklü kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda ise hasar oluştu. Yol bakım ekipleri iki şeridi de kapattı. Etrafa saçılan kumaşlar ile araçlar kaldırıldıktan sonra köprü üzerinde trafik normale döndü.