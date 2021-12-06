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Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi

Son dönemde stres, hareketsizlik ve yoğun çalışma hayatı nedeniyle bel ve boyun ağrılarında büyük bir artışa neden oldu. Uzmanlar, hareketsizliğin artışı, evden çalışma uygulamaları nedeniyle ortopedik rahatsızlıkların iki katından daha fazla oranda arttığına işaret ediyor.

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Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Medikal Direktör Doç. Dr. Hülya Şirzai, bel ve boyun ağrılarında uygulanması gereken yöntemlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

"Tedavide en önemli kriter ağrının nedeni"

Doç. Dr. Hülya Şirzai şunları söyledi: "Bel ve boyun ağrılarının en sık nedeni sanıldığı gibi fıtık değildir. En sık nedeni boyun ve bel kaslarında ki güçsüzlük, yanlış hareket etme, duruş bozukluklarından kaynaklıdır. Bu tür ağrıların tedavisinde fizik tedavi yöntemleri ile birlikte egzersiz ön plana çıkmaktadır. Bel ve boyun ağrılarında kullanılan fizik tedavi yönteminin iyi seçilmesi gerekir. Yüzeysel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, analjezik akımlar, traksiyon, manuel terapi, masaj uygulamaları, çeşitli enjeksiyon yöntemleri hastaların rahatsızlıklarına göre planlanmaktadır. Bu uygulamaların ağrı kesici, kasları gevşetici, doku yenileyici ve tamir sürecini hızlandırıcı etkilerinden faydalanılır. Fizik tedavi uygulamalarının şekli ve süresi hastanın ve hastalığın özelliklerine göre reçete edilerek uygulanmalıdır. Ayrıca bel ve boyun bölgesindeki ağrıların giderilmesinde fizik tedavi yöntemlerine ek olarak mutlaka kasların güçlendirilmesi ve belli oranda esnekliğinin korunması omurga sağlığının devamı için egzersizlerin yapılması son derece önemlidir. Ancak bu egzersizler gelişi güzel değil hekim tarafından hastalığına, yaşına, genel sağlık durumuna göre planlanması gerekmektedir.“

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