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Balık az gelince fiyatlar yükseldi: Beklediğimiz istediğimiz satışı yapamıyoruz

Balık az gelince fiyatlar yükseldi: Beklediğimiz istediğimiz satışı yapamıyoruz

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi Balıkesir Büyükşehir Balık haline balık az gelince fiyatlar yükselişe geçti.

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Bandırma balık haline balık az gelince etiket fiyatları yükselişe geçti. Hamsinin kasasının 600 lira olduğunu belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Bandırma balık haline balık az geliyor. Bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyor. Dün 35 ile 40 Lira olan Hamsi 50 Liradan satılıyor. Çinekop kilosu 50, İstavrit kilosu 25 Liradan satılırken, Çupra tanesi 30, Levrek ise tanesi 35 ile 45 Liradan satılıyor. Balık fiyatı yüksek olunca vatandaşın halimize ilgisi azalıyor. Beklediğimiz istediğimiz satışı yapamıyoruz. Tabi fiyatın yüksek olmasına hava şartları da büyük etken Lodos olunca balık az oluyor. Havaların düzeltip, balıkların bollaşıp, isteğimiz satışı yapmayı bekliyoruz. Evet balık fiyatları yüksek. Balık fiyatları düşsün, vatandaş balık yesin istiyoruz. Bir iki gün daha lodos varmış. " şeklinde konuştu.

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