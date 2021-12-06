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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı. Erbaş, "Bu saygısızca tutum asla kabul edilemez." dedi.

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Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Ali Erbaş şunları kaydetti:

"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."

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