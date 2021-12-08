Trafikte makas atma cezası 2022 kaç para oldu zam geldi

2022 yılına az bir zaman kalan birçok sürücü 2022 yılında trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar arttı araştırması yapıyor. TÜİK'in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak açıklandı. 2022'de tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. Peki 2022 yılında trafikte makas atma cezası kaç para olacak?Abone ol
2022 yılına az bir zaman kala ard arda gelen zamlardan trafik cezaları da etkilenecek. TÜİK'in ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yüzde 36,2 olarak bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranla ilgili yeni bir karar almadığı takdirde önümüzdeki yıl tüm resmi ödemeler, yüzde 36,2 oranında zamlı olacak. Bu durum, her gün trafiğe çıkan milyonlarca vatandaşı da doğrudan etkiliyor. 2022 yılına ilişkin trafik cezaları da bu orandan hesaplanacak.
Yeniden değerleme oranına göre trafik cezaları, 2022 yılında ne kadar olacak?
Eğer Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir karar gelmez ve yeniden değerleme oranı trafik cezalarına doğrudan yansıtılırsa; vatandaşların 2022 yılında ödeyecekleri trafik cezaları şu şekilde olacak:
Emniyet kemeri kullanmama cezası: 196 TL
Hız sınırını yüzde 10-30 aşma cezası: 428 TL
Hız sınırını yüzde 30-50 aşma cezası: 888 TL
Hız sınırı yüzde 50’den fazla aşmak: 1.825 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası: 428 TL
Park yasağına uymamak: 196 TL
Seyir halinde cep telefonuyla konuşma cezası: 428 TL
Araçtan bir şey atmak, dökmek: 196 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez): 1.825 TL
2.defa alkollü yakalanmak: 2.287 TL
3. defa alkollü yakalanmak: 3.675 TL
Uyuşturucu madde alarak kullanma cezası: 9.411 TL
Trafikte makas atma cezası: 1.825 TL
Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak: 3.675 TL
Tescil belgesini (ruhsat) bulundurmama cezası: 166 TL
Plakanın okunmasını engellemek: 750 TL
Plakasız araç kullanma cezası: 3.901 TL
Sahte plaka takmak: 9.108 TL
Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak: 196 TL
Muayenesiz araç kullanmanın cezası: 428 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak: 3.675 TL
Ehliyeti olup ancak yanında bulundurmamak: 428 TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni fiyatlar geçerli olacak.