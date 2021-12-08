Mağazalarda yeni dönem! Dolara yetişemeyince etiketler kaldırıldı: Artık fiyatları...

Dolar kurundaki yükselişle beraber gelen zamlarla günde 5 kez değişen etiket fiyatlarına yetişemeyen mağaza sahipleri elektronik cihazların etiketlerini boş bırakmada çareyi buldu.

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Etiketlerin gün aşırı ve hatta gün içinde değişmesi, bazı market ve mağazalarda etiket değiştirmeye fırsat olmadığı için kasada fiyatı değişen ürünler artık vatandaşın 'yeni normal'i haline gelmiş gibi görünüyor. Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine göre "Etiket değiştiren eleman istihdamı" iddiasını doğrular nitelikte bir durum ise dün dikkatimizi çekiyor. Yol üzerindeki bir teknoloji mağazasına girdiğimizde raflardaki, askılardaki ürünlerin etiketlerinin olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin birçok şehrinde onlarca mağazası bulunan firmadaki bu durumun nedenini sorduğumuzda, mağaza çalışanlarından "dolarla birlikte değişen fiyatlara yetişemiyoruz" yanıtını alıyoruz.



Etiketlerin bazen günde 5 kere değiştiğini ve buna yetişemediklerini söyleyen mağaza çalışanı, bu duruma çare olarak 'boş etiket' çözümünün bulunduğunu söylüyor. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi büyük meblağlı ürünlerde etiketler yerinde duruyor ancak kulaklık, şarj aleti, hoparlör, mouse gibi daha düşük fiyatlı ürünlerde fiyat etiketleri yok. Bu durumun online siparişlerde nasıl düzenlendiğini sorduğumuzda, internet sitesindeki fiyatların döviz kuruyla bağlantılı olarak otomatik olarak değiştiği ifade ediliyor.



Sürekli değişen fiyatlarda 'son durum' işte böyle; boş etiketler...