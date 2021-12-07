Dilovası Belediye Başkanı: Ne kadar gay varmış haberimiz yok

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bugün gerçekleşen meclis toplantısında, ilçeden Kanada’ya giden gençler için "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" ifadelerini kullandı.

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Kocaeli'de Dilovası Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül, Belediye Başkanı Hamza Şayir'i eleştirdi.

Başkan Şayir ise Tekgül’ün eleştirisine, Dilovası’ndan Kanada’ya göç eden gençler üzerinden cevap verdi.

"İltica etmek için biz gayız diyorlar"

Şayir, “Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için ‘biz gayız’ diyorlar" dedi.

Öte yandan Dilovası’nda 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Kanada’ya göç ettiği biliniyor.